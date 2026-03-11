sindaco fu condannato per falso la cassazione annulla la sentenza

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per falso materiale in atto pubblico inflitta al sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli. La decisione riguarda un procedimento legale che aveva portato alla condanna, successivamente cancellata dalla suprema corte. La vicenda coinvolge il primo cittadino e un procedimento giudiziario relativo a un atto pubblico.

di Antonella Marchionni La Corte di Cassazione ha cancellato la condanna per falso materiale in atto pubblico inflitta al sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa e annullato la sentenza, aprendo la strada a un nuovo giudizio d’appello. Il sindaco era stato ritenuto colpevole di aver falsificato la delibera di giunta n. 116 del 30 maggio 1996 dell’allora comune di San Giorgio per giustificare l’asfaltatura nel 2020 a spese del Comune di una strada privata, via Giardini, lunga circa 850 metri, in territorio di San Giorgio. Il falso stava nella lunghezza della strada. Nella delibera originale, la strada comunale era lunga 100 metri mentre in quella falsificata era diventata di 850 metri, quindi molto più estesa ricadendo in una strada privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

