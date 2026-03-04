Bici rubata in stazione | fermato 50enne con mezzo da 1.100 euro

Un uomo di 50 anni è stato fermato alla stazione di Parma mentre trasportava una bicicletta elettrica del valore di 1.100 euro. La polizia ha scoperto che il mezzo era stato recentemente rubato e ha deciso di denunciarlo alla Procura. L’intervento si è concluso con il sequestro della bicicletta e l’identificazione dell’uomo.

Un cittadino di 50 anni è stato denunciato alla Procura della di Parma dopo essere stato sorpreso in possesso di una bicicletta elettrica rubata. L'arresto è avvenuto presso la stazione ferroviaria, dove i Carabinieri di Neviano degli Arduini e militari dell'Esercito Italiano hanno bloccato il soggetto mentre cercava di allontanarsi con il veicolo. L'intervento si è inserito nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, un'iniziativa congiunta mirata al mantenimento dell'ordine pubblico. La scoperta è scaturita da una segnalazione di passanti che avevano notato una discussione accesa vicino all'area di parcheggio delle biciclette. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente intorno alle 13:00, trovando l'uomo in sella alla bici nuova di zecca.

Fermato in stazione con una bici elettrica: denunciato 50enneI Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini, insieme ai militari dell’Esercito Italiano, hanno sorpreso il 50enne L'intervento è avvenuto...

