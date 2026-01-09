KPop Demon Hunters resta fuori dalla corsa per il Miglior Film ma è idoneo per altre nomination agli Oscar

KPop Demon Hunters, nonostante non abbia ottenuto una nomination come miglior film agli Oscar, rimane in lizza per altre categorie. La pellicola ha riscosso interesse e ha ricevuto riconoscimenti in diversi ambiti, confermando la sua presenza nel panorama cinematografico. La sua candidatura in alcune sezioni rappresenta comunque un segnale positivo per il film e il suo team, anche se la corsa principale si è fermata.

L'ascesa di KPop Demon Hunters sembrava inarrestabile, ma la corsa agli Oscar ha appena incontrato un ostacolo imprevisto. L'Academy ha infatti diffuso l'elenco dei film eleggibili per la categoria Miglior Film e tra gli assenti c'è anche questo titolo. Il successo planetario di KPop Demon Hunters non basta a garantirgli la candidatura all'Oscar per il Miglior Film: l'Academy ha escluso il titolo per requisiti distributivi non soddisfatti, pur lasciando al film ottime chance nelle categorie canzoni e animazione. Il fenomeno pop che ha conquistato il mondo Che KPop Demon Hunters sarebbe diventato un vortice culturale, forse nemmeno Netflix lo aveva previsto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - KPop Demon Hunters resta fuori dalla corsa per il Miglior Film, ma è idoneo per altre nomination agli Oscar Leggi anche: KPop Demon Hunters: Il film Netflix fa la storia con 3 nomination ai Golden Globes! Leggi anche: KPop Demon Hunters sorpassa Zootopia 2 e vola verso l’Oscar Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il k-pop al bivio; Grammy Awards 2026, le nomination: nove candidature per Kendrick Lamar, sette per Lady Gaga. E spunta anche il Kpop; Golden Globe 2026, le previsioni: un premio dopo l’altro per Paul Thomas Anderson?; Timothée Chalamet ringrazia una persona speciale. KPop Demon Hunters resta fuori dalla corsa per il Miglior Film, ma è idoneo per altre nomination agli Oscar - L'ascesa di KPop Demon Hunters sembrava inarrestabile, ma la corsa agli Oscar ha appena incontrato un ostacolo imprevisto. movieplayer.it

KPop Demon Hunters non può concorrere all'Oscar per il miglior film: le regole dell'Academy - Nonostante il successo stratosferico, il film di animazione KPop Demon Hunters non può concorrere al massimo premio Oscar, quello per il miglior film (pur concorrendo nelle altre categorie). comingsoon.it

Annie Awards 2026, le nomination: KPop Demon Hunter regna, ma c’è anche l’Italia! - Tutte le nomination agli Annie Awards 2026, tra cui splendono anche Il Baracchino e Gigi Cavenago per Love, Death, Robots. cinefilos.it

KPOP DEMON HUNTERS TRIBUTE SHOW - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.