Kone Juve Spalletti vuole il centrocampista del Sassuolo a gennaio | fissato il prezzo I bianconeri valutano l’acquisto

Koné Juve, l'obiettivo è concreto per la mediana. Damien Comolli sfida la concorrenza internazionale per il talento del Sassuolo in vista del nuovo anno. La Juventus ha intensificato i contatti per portare a Torino uno dei profili più interessanti dell'attuale Serie A: Ismaël Koné. Il centrocampista canadese, classe 2002, è diventato la priorità assoluta di Luciano Spalletti per dare dinamismo e fisicità al reparto mediano bianconero. Attualmente in forza al Sassuolo in prestito dall'Olympique Marsiglia, Koné ha impressionato la dirigenza torinese per la sua capacità di abbinare il recupero palla a inserimenti offensivi letali, caratteristiche che lo hanno portato a siglare già 3 reti in questo campionato. Juventus, Comolli pensa a Konè: il Sassuolo vuole 25 milioni - La Juventus guarda già con grande attenzione al mercato, consapevole che uno dei reparti da rinforzare con maggiore urgenza è il centrocampo.

Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda - Il nome che resta nella lista di Comolli e il ruolo su cui serve intervenire subito: la situazione attuale tra occasioni a buon mercato e i paletti del Fair Play finanziario ... tuttosport.com

Juventus-Roma 2-1 Conceicao e Openda decidono il match - La Juventus batte la Roma e si rilancia in classifica La Juventus dopo la vittoria convincente di Bologna batte la Roma e si rilancia in classifica, adesso il distacco dalla squadra di Gasperini è di ... sportpaper.it

Serie A - 21:45 Juventus XI: Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. Roma XI: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. #Soccerzela - facebook.com facebook

#Juventus, nella lista dei centrocampisti per giugno c'è anche #Koné del #Sassuolo. Il classe 2002 è in prestito con riscatto condizionato dal Marsiglia. La sua valutazione è sensibilmente cresciuta: oggi si aggira sui 25 milioni di euro @CorSport x.com

