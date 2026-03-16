Kimi Antonelli | Sorpreso dalla dedica di Sinner Alberto Tomba? Mi piacerebbe conoscerlo

Kimi Antonelli, pilota Mercedes, si trova al Marconi dopo aver vinto in Cina. Durante l’intervista ha commentato la dedica di Sinner a Alberto Tomba, dichiarando di essere sorpreso e di volerlo conoscere. Antonelli ha aggiunto che festeggerà con la famiglia e gli amici, senza entrare in ulteriori dettagli sulla vittoria o sui piani futuri.

Il pilota Mercedes al Marconi dopo la vittoria in Cina: "Festeggerò con la famiglia e con gli amici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli: "Sorpreso dalla dedica di Sinner, Alberto Tomba? Mi piacerebbe conoscerlo" Articoli correlati Sinner batte Medvedev: dedica la vittoria a Kimi AntonelliIl 16 marzo 2026 segna un nuovo traguardo per il tennis italiano, con Jannik Sinner che si impone sul cemento di Indian Wells battendo Daniil... Sinner, vittoria a Indian Wells e dedica a Kimi Antonelli: «Giornata di festa per l’Italia»Sette-sei, sette-sei: così Jannik Sinner ha archiviato la pratica Indian Wells, vincendo per la prima volta il Master 1000 californiano che gli... Approfondimenti e contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi Antonelli, 20 anni dopo: la scommessa italiana vinta dalla Mercedes; Andrea Kimi Antonelli e la prima pole position in Formula 1; Che figuraccia in Formula 1: Kimi Antonelli vince il suo primo Gp in Cina ma lo speaker fa un errore clamoroso; L’ITALIA È TORNATA IN F1! Kimi Antonelli in pole nel GP di Cina! Ferrari in seconda fila. Che figuraccia in Formula 1: Kimi Antonelli vince il suo primo Gp in Cina ma lo speaker fa un errore clamorosoIl giovane pilota Mercedes sale sul palco prima di ricevere il trofeo e rimane un attimo sorpreso. E sui social qualcuno ci scherza ... corrieredellosport.it Kimi, è nata una stella. Antonelli come Ascari, l'unico italiano a diventare Campione del Mondo di F1Un giorno veramente speciale. Emozionante. Da brividi. Che il motorsport tricolore non viveva da un’eternità. E che punta i riflettori su ... msn.com Kimi Antonelli, grande emozione dopo la prima vittoria in Formula Uno - facebook.com facebook “Oggi sono due le notizie belle: Kimi Antonelli che ha vinto il gran premio in Cina e Jannik Sinner che ha vinto l’Indian Wells #CTCF x.com