Kimi Antonelli | Sorpreso dalla dedica di Sinner Alberto Tomba? Mi piacerebbe conoscerlo

Da ilrestodelcarlino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kimi Antonelli, pilota Mercedes, si trova al Marconi dopo aver vinto in Cina. Durante l’intervista ha commentato la dedica di Sinner a Alberto Tomba, dichiarando di essere sorpreso e di volerlo conoscere. Antonelli ha aggiunto che festeggerà con la famiglia e gli amici, senza entrare in ulteriori dettagli sulla vittoria o sui piani futuri.

Il pilota Mercedes al Marconi dopo la vittoria in Cina: "Festeggerò con la famiglia e con gli amici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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