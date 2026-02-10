‘Boia chi molla’ e rito del ‘presente’ | i Patrioti ricordano i martiri delle foibe | FOTO e VIDEO
Nel Giorno del Ricordo, anche a Bologna si sono visti gruppi di persone scendere in piazza per ricordare le vittime delle foibe. Una manifestazione semplice, con cittadini che hanno voluto mantenere viva la memoria di quegli eventi drammatici, portando bandiere e foto dei martiri. La mattina si sono ritrovati in centro, alcuni hanno esposto cartelli, altri hanno partecipato a momenti di preghiera. Nessun tensione, solo tanta voglia di non dimenticare.
Nel Giorno del ricordo, 10 febbraio, anche una parte di Bologna scende in strada per ricordare i martiri delle foibe. È il Movimento nazionale - Rete dei patrioti, che in città ha scelto il nome di Bulaggn. Partito da via Porrettana 158, all’incrocio con via Andrea Costa, il corteo di circa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Giorno del Ricordo, in piazza Martiri di Trieste la commemorazione delle vittime delle foibe
In piazza Martiri di Trieste si è svolta questa mattina una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata.
