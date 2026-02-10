‘Boia chi molla’ e rito del ‘presente’ | i Patrioti ricordano i martiri delle foibe | FOTO e VIDEO

Nel Giorno del Ricordo, anche a Bologna si sono visti gruppi di persone scendere in piazza per ricordare le vittime delle foibe. Una manifestazione semplice, con cittadini che hanno voluto mantenere viva la memoria di quegli eventi drammatici, portando bandiere e foto dei martiri. La mattina si sono ritrovati in centro, alcuni hanno esposto cartelli, altri hanno partecipato a momenti di preghiera. Nessun tensione, solo tanta voglia di non dimenticare.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.