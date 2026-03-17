Kicboxing Edera d’argento col talento Sassi

Nel mese di marzo, al Playhall di Riccione, si sono disputati i Campionati italiani assoluti di kickboxing Federkombat. Tra i partecipanti c’era anche Francesco Sassi, 17 anni, atleta della Kickboxing Edera Forlì, che ha ottenuto il titolo di campione italiano nella categoria. La competizione ha visto coinvolti numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.

In questo mese di marzo presso il Playhall di Riccione si sono svolti i Campionati italiani assoluti di kickboxing Federkombat, competizione a cui ha preso parte uno degli atleti di punta della Kickboxing Edera Forlì, Francesco Sassi di 17 anni. Il giovane ederino ha vinto la semifinale al sabato battendo ai punti un quotato atleta e così si è aggiudicato l’occasione di disputare la prestigiosa finale tricolore, dove poi purtroppo non è riuscito a superare ai punti il forte Alessandro Torricella della Kickboxing Bergamo Academy. Il tutto, però, portando comunque a casa un ottimo traguardo: la meritata e preziosa medaglia d’argento.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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