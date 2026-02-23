Ginnastica artistica argento all’esordio per l' Edera Ravenna in serie C Gold

L’Edera Ravenna ha conquistato un argento all’esordio nel campionato di ginnastica artistica, dopo aver gareggiato a Torino domenica 22 febbraio. La squadra ha mostrato un buon livello di preparazione, ma la forte concorrenza ha limitato il risultato finale. Le atlete hanno eseguito esercizi complessi sotto gli occhi di numerosi spettatori. La loro performance apre la strada a nuove sfide nel campionato di Serie C Gold.

Si è svolta a Torino, domenica 22 febbraio, la prima prova del Campionato di Squadra Gold Serie C di ginnastica artistica. Ottimo esordio per le ragazze della società Edera Ravenna, squadra giovanissima formata da Emma Belogi, Anna Damiani, Elisa Angheluta, Angelica Rastelletti e capitanata da Isabella Merendi, cresciuta in casa Edera, con il prezioso prestito di Micol Menotti della Ginnastica Meda. La squadra, non ancora al completo e non ancora al massimo delle proprie potenzialità, ha disputato una buona gara conquistando uno splendido argento. La responsabile tecnica Simona Andrini commenta: "Secondo posto meritatissimo e di grande valore, soprattutto se si pensa a quanto margine di miglioramento abbiamo ancora.