John Wick diventa un videogame: Keanu Reeves nel primo trailer ufficiale. La saga action con l’attore canadese si trasforma in un videogioco, previsto per un pubblico adulto, dopo che il primo trailer mostra Reeves in azione tra sparatorie e inseguimenti in scenari urbani.

La popolare saga action con Keanu Reeves arriva in versione videogioco, ma sarà rivolto a un pubblico maturo, svelato il primo trailer con la star Keanu Reeves. Una notizia che farà saltare di gioia i fan di John Wick. In attesa di scoprire se l'atteso quinto capitolo del franchise verrà realizzato, il killer amante dei cani di Keanu Reeves farà ritorno in veste inedita. Saber Interactive e Lionsgate stanno sviluppando il primo videogioco in assoluto basato sulla popolarissima saga action, anticipato da un gustoso teaser trailer. Quando uscirà il videogioco su John Wick? Saber Interactive sta sviluppando il videogioco su John Wick, ancora privo di titolo, in collaborazione con Lionsgate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

