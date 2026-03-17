Kate Middleton ha partecipato alla parata di San Patrizio delle Irish Guard, portando con sé rametti di trifoglio e sorrisi. La Duchessa di Cambridge è tornata a essere una figura centrale in questa tradizione annuale, mantenendo un ruolo che si è consolidato nel tempo. Durante l’evento, non è stata vista con una pinta di birra, come invece accade spesso in questa celebrazione.

Kate Middleton torna protagonista alla tradizionale parata di San Patrizio delle Irish Guard, confermando una presenza che negli anni è diventata simbolica. Vestita di verde, in linea con la consuetudine, la principessa del Galles ha partecipato da sola all’impegno ufficiale, raggiungendo la caserma di Mons Barracks, nell’Hampshire, dove il reggimento celebra la ricorrenza. Kate Middleton alla parata di San Patrizio. Si tratta di un ritorno particolarmente significativo dopo l’assenza del 2024, legata alle condizioni di salute della principessa. Il 2025 è stato l’anno del ritorno, il 2026 quello della consacrazione: in qualità di Colonnello... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kate Middleton torna protagonista alla tradizionale parata di San Patrizio, tra rametti di trifoglio e sorrisi. Ma nessuna pinta di birra per lei

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