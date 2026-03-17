Nel giorno di San Patrizio, Kate Middleton ha partecipato alla parata delle Irish Guards indossando un cappotto verde abbinato a una cintura nera. La principessa ha scelto di aggiungere un dettaglio sartoriale, trasformando così un outfit già presente nel suo guardaroba. L’evento si è svolto in un clima di tradizione e celebrità, attirando l’attenzione sui suoi abbinamenti di stile.

La principessa di Galles è colonnello onorario delle Irish Guards, come testimonia il distintivo appuntato al bavero al posto della consueta spilla a forma di trifoglio con il piccolo smeraldo al centro, un gioiello Cartier di proprietà del reggimento e prestato alle donne ad esso associate. L'evento è tra quelli che la reale non perde mai: fino al 2023 ha saltato solo nel 2016 (non si tenne la sfilata nel 2020 causa Covid e nel 2021 fu trasmesso un video) e, per cause di forza maggiore, non ha partecipato alla parata del 2024 per ritornarvi nel 2025. Negli anni si è vista l'evoluzione del look per la giornata di San Patrizio di Kate Middleton che è passata dai cappottini corti leggermente a ruota a forme più rigorose e allungate apprezzate negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, nel giorno di San Patrizio alla principessa basta un accessorio per rinverdire un vecchio outfit

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