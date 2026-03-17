A Kabul si parla di un attacco aereo che ha colpito un centro medico, causando centinaia di vittime. Le autorità locali confermano il raid, mentre il Pakistan nega ogni coinvolgimento. La notizia ha provocato una forte tensione tra i due paesi, con la città che si trova al centro di un grave incidente diplomatico.

La tensione tra Kabul e Islamabad ha raggiunto un punto di rottura drammatico dopo le notizie di un devastante attacco aereo che avrebbe colpito il cuore della capitale afghana. Le autorità del governo talebano hanno lanciato un’accusa pesantissima, sostenendo che “almeno 400 persone sono state uccise e 250 ferite in un raid aereo pachistano su un ospedale per la riabilitazione da droghe a Kabul”. Secondo le ricostruzioni fornite dai vertici locali, l’operazione avrebbe preso di mira una struttura civile dedicata al recupero di soggetti vulnerabili, trasformando in poche ore un centro di cura in un teatro di morte e macerie. La portata del... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Kabul: “Centinaia morti in un raid su un centro medico”. Il Pakistan nega

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