Una Juve da scudetto | triplo colpo da 125 milioni e sgarbo all’Inter | CMIT

La Juventus si prepara alla finestra di mercato con un investimento di 125 milioni di euro, puntando a rafforzare la rosa per la seconda parte della stagione. La dirigenza lavora con attenzione sugli obiettivi principali, con un occhio anche alle strategie per il futuro, in vista di giugno. Un intervento deciso volto a migliorare la competitività della squadra e a consolidare la posizione in classifica.

La dirigenza bianconera lavora anche con vista giugno sul mercato: tre obiettivi sensibili sul taccuino della 'Vecchia Signora' La Juventus è attivissima sul mercato, alla ricerca di quei puntelli in grado di completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti per la seconda parte di stagione. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it I bianconeri cercano un centrocampista e un esterno, oltre al pressing per un suggestivo ritorno di Federico Chiesa a Torino. Rinforzi a gennaio, ma con vista anche per la prossima estate. Il nuovo Ds Ottolini, insieme a Comolli e Chiellini, lavorano ad ampio raggio e vogliono anticipare la concorrenza in vista della prossima stagione.

Juventus, triplo colpo in Serie A: il nuovo Ds inguaia Conte e Marotta - Avvio di stagione altalenante per la Juventus, che non trova la vittoria ormai dal 13 settembre nel Derby d’Italia vinto in modo rocambolesco contro l’Inter. calciomercato.it

Juventus: obiettivo triplo colpo a gennaio. La strategia di Comolli - La Juventus vuole essere assoluta protagonista nel corso del prossimo mercato invernale e vuole continuare a far sognare i tifosi che stanno finalmente vedendo in campo una squadra compatta e coesa ... calciomercato.com

SCUDETTO: ALLEGRI “VEDE” ANCHE LA JUVE - facebook.com facebook

#Allegri inserisce la #Juve nella corsa scudetto e fissa la quota tra gli 86 e gli 88 punti Parole al miele per #Spalletti, capace di garantire un'inversione di risultati e prestazioni Il tecnico avverte il #Milan, ribadendo che la #Juve è in grado di fare 50 pu x.com

