Juventus non solo Vlahovic | colpo dal Real Madrid in attacco | CM

La Juventus sta trattando un trasferimento dal Real Madrid per rinforzare il reparto offensivo. La società sta lavorando per completare l’accordo, che coinvolge un giocatore del club spagnolo. Vlahovic resta comunque uno dei principali attaccanti della squadra, mentre il nuovo acquisto è ancora in fase di definizione. La trattativa è in corso e si attende una conferma ufficiale.

Il numero 9 è assente da fine novembre dopo il grave infortunio alla coscia e sarà praticamente come un 'nuovo' rinforzo per la Juventus nella volata per il piazzamento in Champions League. Fuori dal campo, invece, si gioca un'altra partita con l'ex Fiorentina per il rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno. C'è l'apertura da entrambe le parti a discutere di un eventuale prolungamento del giocatore, con la dirigenza della Continassa che mette sul piatto un ingaggio a cifre decisamente più basse rispetto a quelle attuali. Per Vlahovic la Juve offre una base fissa tra i 5 e i 6 milioni netti a stagione, oltre ai bonus legati alla squadra e al rendimento dell'attaccante.