Juventus | McKennie vicino al rinnovo

La Juventus sta per rinnovare il contratto a Weston McKennie. Le trattative sono in fase avanzata e l’accordo potrebbe essere firmato già nelle prossime settimane, subito dopo la chiusura del mercato invernale. Il club vuole blindare uno dei suoi centrocampisti più affidabili, che si sta dimostrando fondamentale in questa parte di stagione.
La Juventus si appresta a blindare uno dei suoi pilastri a centrocampo: Weston McKennie è vicinissimo al rinnovo del contratto, con l’accordo che potrebbe arrivare a stretto giro dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato 2026. Il centrocampista statunitense, 27 anni, ha vissuto una stagione di grande rilancio sotto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Rinnovo McKennie, ultimissimi aggiornamenti: la posizione della Juventus e del calciatore sul rinnovo di contratto
La questione del rinnovo di contratto di McKennie coinvolge sia la Juventus che il calciatore.
Juventus: McKennie, urgenza rinnovo
La Juventus sta lavorando con urgenza al rinnovo di Weston McKennie, considerando questa operazione una priorità per rinforzare la propria rosa.
McKennie, da esubero a uomo chiave della Juventus: l’americano non si è mai divertito cosìMcKennie, da esubero a uomo chiave della Juventus: l’americano non si è mai divertito così Da esubero annunciato a uomo della provvidenza bianconera. La ... tuttojuve.com
McKennie Juventus, il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la mano del tecnico Luciano Spalletti pesa eccomeMcKennie Juventus, il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la mano del tecnico Luciano Spalletti pesa eccome La netta vittoria contro il Napoli non ha soltanto certificato la crescita della Juven ... calcionews24.com
McKennie rinnoverà con la Juventus. Non c'è mai stata alcuna possibilità che lasciasse la Juventus nella sessione invernale di mercato - facebook.com facebook
#McKennie firmerà il contratto con la #Juventus fino al 2028 o 2029. Guadagnerà 4/4,5Mln€ a stagione. [ @Gazzetta_it] x.com
