Juventus | McKennie vicino al rinnovo

La Juventus sta per rinnovare il contratto a Weston McKennie. Le trattative sono in fase avanzata e l’accordo potrebbe essere firmato già nelle prossime settimane, subito dopo la chiusura del mercato invernale. Il club vuole blindare uno dei suoi centrocampisti più affidabili, che si sta dimostrando fondamentale in questa parte di stagione.

La Juventus si appresta a blindare uno dei suoi pilastri a centrocampo: Weston McKennie è vicinissimo al rinnovo del contratto, con l'accordo che potrebbe arrivare a stretto giro dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato 2026. Il centrocampista statunitense, 27 anni, ha vissuto una stagione di grande rilancio sotto

