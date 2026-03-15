Milan | riflettori su Gila

Il Milan si appresta a sfidare la Lazio all’Olimpico oggi alle 20:45, nella 29ª giornata di Serie A. La squadra rossonera ha concentrato l’attenzione su uno dei difensori biancocelesti, Mario Gila, che è al centro delle attenzioni della dirigenza milanista. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni in questa fase del campionato.

Mentre il Milan si prepara alla sfida diretta contro la Lazio all’Olimpico (oggi ore 20:45, 29ª giornata di Serie A), la dirigenza rossonera ha già un occhio puntato su uno dei protagonisti biancocelesti: Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo classe 2000, ex Real Madrid Primavera e in forza alla Lazio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Alle 20:45 affrontiamo il Milan in casa in una partita di campionato. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/tOUBR3 #AvantiLazio x.com