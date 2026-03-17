L’ex disegnatore arbitrale Luca Marelli ha commentato il caso della rete annullata a Conceicao durante la partita tra Udinese e Juventus, sottolineando l’interpretazione dei regolamenti da parte degli arbitri. Marelli ha analizzato i dettagli dell’episodio, evidenziando come la decisione sia stata presa e quale sia stata l’applicazione delle regole in quella circostanza.

L’ex disegnatore arbitrale Luca Marelli ha parlato del controverso episodio della rete annullata a Conceicao in Udinese – Juventus. La rete del portoghese avrebbe regalato il 2-0 e un finale di partita molto più “tranquillo” con il doppio vantaggio, ma la terna arbitrale ha chiamato un fuorigioco di Koopmeiners Luca L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Marelli, il gol tolto a Conceicao e l’interpretazione dei regolamenti

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