Juventus Conceicao furibondo sui social per il gol annullato

Dopo la partita contro l’Udinese, il tecnico della Juventus ha pubblicato un messaggio su Instagram esprimendo la sua rabbia per il gol annullato. Nonostante la vittoria, l’allenatore ha criticato la decisione arbitrale, mostrando il suo disappunto sui social. Il post ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, diventando subito un argomento di discussione tra gli appassionati di calcio.

Nonostante la vittoria contro l’Udinese, lo sfogo di Conceicao su Instagram nel post partita con l’Udinese per il gol annullato. La rete del portoghese avrebbe regalato il 2-0 e un finale di partita molto più “tranquillo” con il doppio vantaggio. Lo sfogo di Conceicao sui social L’esterno portoghese non ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Conceicao furibondo sui social per il gol annullato Articoli correlati Juventus, Spalletti non ci sta “Il gol a Conceicao non andava annullato”Nonostante la vittoria contro l’Udinese, Luciano Spalletti nel post partita ai microfoni di DAZN non ha nascosto la frustrazione per il gol annullato... Leggi anche: Udinese-Juventus, Koopmeiners in fuorigioco: annullato gol di Conceicao Champions, il gol di Conceicao contro il Villarreal per il momentaneo vantaggio della Juventus Una selezione di notizie su Juventus Conceicao furibondo sui social... Moviola Udinese-Juve: gol annullato a Conceiçao, la chiamata del Var è al limiteLa decisione di Mariani (voto 6) di annullare la rete di Conceicao dopo On Field Review è sembrata al limite, ma l'indicazione che è stata data è di tendere a valutare come influenza l’azione un gioca ... msn.com Pagina 2 | Conceiçao, che stoccata a Roma e Como: Per me è più forte la Juventus e...Le dichiarazioni rilasciate dal fantasista portoghese alla vigilia della sfida con l'Udinese di Runjaic: zona Champions sempre nel mirino ... corrieredellosport.it