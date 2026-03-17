Juventus l’importanza di Yildiz spiegata a DAZN e Sky

Ciro Ferrara ed Emanuele Giaccherini hanno commentato a DAZN e Sky il ruolo di Kenan Yildiz nella Juventus. I due ex calciatori hanno spiegato come il giovane attaccante contribuisca al gioco della squadra, evidenziando le sue qualità e la sua presenza in campo. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche di Yildiz e sul suo impatto nel sistema di gioco bianconero.

Ciro Ferrara ed Emanuele Giaccherini hanno parlato dell’importanza di Kenan Yildiz nel gioco della Juventus spallettiana. Le parole riportate da TS L’opinione di Ferrara e Giaccherini Ferrara sottolinea l’importanza di Yildiz: “Addirittura dopo il rinnovo ha avuto un periodo dove non è riuscito a fare gol o assist, un momento diverso rispetto quanto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’importanza di Yildiz spiegata a DAZN e Sky Articoli correlati Dove vedere Inter Juventus Sky o Dazn?Archiviata la goleada per 5-0 in casa del Sassuolo, l’Inter torna a San Siro per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby d’Italia... Leggi anche: Inter Juventus Sky o Dazn? Chi trasmetterà il derby d’Italia Aggiornamenti e notizie su Juventus l'importanza di Yildiz... Temi più discussi: MORE WOMEN IN FOOTBALL; Juve, l'abbraccio a Spalletti che vale più di un contratto; Conceicao, che dice il regolamento?, Boga come Malen e Spalletti ha esultato perché…: la Juve a Dazn; Juve, la volata Champions ha tre pilastri: Yildiz, Boga e la difesa ritrovata. Luca Clemenza: «Alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Ci giocavo alla PlayStation e poi me lo sono ritrovato davanti, è stato spiazzante»C'è un dato che racconta meglio di tanti altri l'importanza di Luca Clemenza per la Dolomiti: quando segna lui, i bellunesi non perdono mai in campionato. Una statistica ... ilgazzettino.it Juventus, Comolli scatenato: deciso il primo colpoLa Juventus lavora per rinforzare la rosa e il primo colpo potrebbe arrivare direttamente dalla Germania. Le ultime ... calciomercatonews.com Oltre a Bremer, il Brasile convoca Danilo e Alex Sandro Forse non tutto era da buttare #juventus #brasil - facebook.com facebook Juventus, differenziato per Thuram: in gruppo Yildiz e Vlahovic x.com