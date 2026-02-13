Dove vedere Inter Juventus Sky o Dazn?

L’Inter affronta la Juventus a San Siro dopo aver segnato cinque gol contro il Sassuolo, una vittoria che ha rafforzato la fiducia della squadra. La partita si svolge domenica sera e molti tifosi vogliono seguire l’evento in diretta. Per vedere il derby d’Italia, gli appassionati possono sintonizzarsi su Sky o Dazn, le piattaforme ufficiali che trasmettono l’incontro. Tra i punti caldi ci sono le tensioni tra i due club e la lotta per la vetta della classifica.

Archiviata la goleada per 5-0 in casa del Sassuolo, l’Inter torna a San Siro per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby d’Italia contro la Juventus, valido per la 25ª giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano alla sfida con entusiasmo e fiducia, mentre i bianconeri si presentano a Milano dopo il 2-2 interno contro la Lazio. Dove vedere Inter Juventus in tv e streaming. Inter-Juventus si giocherà sabato 14 febbraio alle ore 20:45 allo stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e sui canali Sky. Gli abbonati potranno seguire il match: • tramite l’app di DAZN su smart TV; • in streaming su PC, smartphone e tablet attraverso l’app dedicata; • su Sky Go e NOW per la visione su dispositivi mobili abilitati.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

