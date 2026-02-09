Inter Juventus Sky o Dazn? Chi trasmetterà il derby d’Italia

Sta per arrivare il momento del derby d’Italia. La partita tra Inter e Juventus si giocherà presto e i tifosi si chiedono già se sarà trasmessa su Sky o Dazn. Le due piattaforme si contendono la visibilità di uno degli incontri più attesi della stagione.

Inter Juventus Sky o Dazn. Sta per arrivare il momento del derby d’Italia, la gara tra Inter e Juventus è sempre una delle più attese dai tifosi. La sfida tra i bianconeri e i nerazzurri è sempre stata vista come la più importante dell’anno. Si giocherà sabato 14 febbraio alle 20.45, serata di San Valentino storicamente dedicata all’amore ma che quest’anno per diverse coppie avrà un sapore diverso. L’Inter ci arriva dopo l’ennesima vittoria in trasferta sul campo del Sassuolo. Un roboante 0-5 che ha permesso ai nerazzurri di mantenere inalterata la distanza dal Napoli e allungare, seppur momentaneamente sul Milan.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Juventus

Questa sera i tifosi aspettano di scoprire se la partita tra Sassuolo e Inter sarà trasmessa da Sky o Dazn.

Domenica alle 18:00 si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per la 23ª giornata di Serie A.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

JUVENTUS-INTER 4-3: I GIOVANI DI TUDOR DECIDONO IL DERBY D’ITALIA

Ultime notizie su Inter Juventus

Argomenti discussi: Inter - Juventus: Dove Vederla in Tv e in Streaming; San Valentino sportivo: dove vedere Inter-Juve e Olimpiadi se preferisci il divano alla cena romantica; Anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata di Serie A: quando si giocano Inter-Juventus e Napoli-Roma; Parma-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari.

A Sky Calcio Club si gioca Inter-Juve: che partita sarà?A Sky Calcio Club Fabio Tavelli e i suoi ospiti giocano con una settimana di anticipo Inter-Juve, il derby d'Italia in programma sabato 14 febbraio (e visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW) ... sport.sky.it

Serie A, Inter-Juventus (14 febbraio) è su SkyPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali , Privacy & Cookies , informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria , assistenza e contatti. Tutti i marchi ... sport.sky.it

Così a pochi giorni da Inter-Juventus https://mdst.it/4rd4TX6 #SportMediaset facebook

Khephren #Thuram: “Dà fastidio questo pareggio perché abbiamo fatto una buona partita e avuto tante occasioni da gol. Abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto purtroppo. #Inter La #Juventus gioca sempre per vincere ogni gara: a maggior ragione contro x.com