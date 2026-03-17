Jérémie Boga, ex giocatore delle giovanili del Chelsea e attualmente al Nizza, è stato acquistato dalla Juventus durante il mercato di gennaio 2026. Dopo essere stato escluso e poco considerato, ora si sta dimostrando un elemento importante per la squadra torinese, diventando uno dei nomi più discussi della seconda parte della stagione.

Boga è il colpo a sorpresa di gennaio Da escluso e quasi dimenticato al Nizza a protagonista assoluto della Juventus in questa seconda parte di stagione: Jérémie Boga si sta rivelando l’acquisto più azzeccato e inaspettato del mercato invernale 2026. Arrivato quasi dal nulla, l’ivoriano ha ribaltato ogni pronostico e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il percorso di Boga: dalle giovanili del Chelsea alla Juventus

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