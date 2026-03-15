Juventus Boga è il Malen della Juventus?

Da quando è arrivato alla Juventus, Jérémie Boga ha segnato tre gol e fornito due assist. Il suo nome viene spesso associato a un paragone con un noto attaccante, considerando il suo impatto in campo. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse le sue prestazioni. La squadra continua a contare sulle sue capacità offensive e sulla sua capacità di creare occasioni.

Il “Malen” bianconero? Dal suo arrivo alla Juventus, Jérémie Boga ha già portato 3 gol e 2 assist dal suo arrivo alla Juventus. Sono giocate che sono vale 5 pesantissimi punti nella corsa Champions. Nell’ultima sfida è andato in gol contro l’Udinese, reglando 3 punti importantissimi. Soprattutto nel confronto diretto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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