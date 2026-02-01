Boga alla Juventus | retroscena formula del prestito e nuova formazione – VIDEO di Marco Baridon

Questa mattina, l’attaccante Boga è arrivato a Torino per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus. Dopo settimane di trattative, l’accordo si è finalmente concretizzato e ora il giocatore è pronto a iniziare questa nuova avventura in Italia. La formula del prestito e le prime idee sulla formazione stanno già facendo discutere i tifosi.

di Francesco Spagnolo Boga alla Juventus, il giocatore è arrivato questa mattina a Torino per svolgere le visite mediche. Ecco tutti i retroscena sull’arrivo dell’ivoriano. La Juventus ha accelerato nella notte per Jeremy Boga andando a chiudere una operazione sicuramente importante visto che Spalletti aveva chiesto un giocatore in grado di far rifiatare Yildiz. Il giocatore arriva in prestito con un diritto di riscatto. Ma cosa porta alla Juventus? Per comprendere appieno la portata di questo acquisto e le qualità del ragazzo, il direttore di , Marco Baridon, ha realizzato un approfondimento dettagliato a riguardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga alla Juventus: retroscena, formula del prestito e nuova formazione – VIDEO di Marco Baridon Approfondimenti su Boga Juventus Chi è Adin Licina, il nuovo Yildiz che la Juventus ha strappato al Bayern Monaco – VIDEO di Marco Baridon La Juventus ha appena portato in Italia Adin Licina, il giovane talento tedesco che il Bayern Monaco aveva nelle sue mani. Juventus: Joao Mario out, ma Kolo Muani? Dilemma Openda e Koop… Si o no | VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon La Juventus si confronta con un nuovo dilemma in attacco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Boga Juventus Argomenti discussi: Juve, primo colpo: dal Nizza arriva Boga; Sarebbe tornato al Napoli anche con il minimo stipendio, il retroscena dell'agente di Insigne; Nesta Elphege: Serie A campionato di livello, fisicità e tecnica le mie doti migliori, poi svela un retroscena sul nome; Occhio a De Bruyne: tempi lunghi, il Napoli può alleggerirsi con lui e Lukaku. Il retroscena. Calciomercato live: Boga alla Juventus, Milan, si cerca l'intesa per Mateta, Lookman verso l'Atletico MadridCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di euro. Roma, trattativa per Zaragoza. ilmessaggero.it Perché Boga alla Juve è la fine di un incubo: non gioca da due mesi, cosa è successo dopo l’aggressioneJeremie Boga alla Juventus senza giocare dal 30 novembre. Nessun infortunio, ma un grande trauma al Nizza dopo l'aggressione subita dai tifosi ... fanpage.it Chi è Adin #Licina Il punto di Marco Baridon x.com Joao Mario out, ma Kolo Muani Marco Baridon e Chiara Aleati si interrogano sui temi caldi di casa Juventus - VIDEO - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.