L'ex calciatore della Roma, Malen, ha contribuito a migliorare le prestazioni della squadra con gol e giocate di rilievo a gennaio. La Juventus, invece, ha individuato in Jeremie Boga un giocatore che può avere un ruolo simile, e il suo riscatto viene considerato urgente. La squadra bianconera punta a garantirsi subito le prestazioni di Boga.

Se la Roma ha trovato gol e giocate dai ronforzi di Gennaio grzie a Malen, la Juventus ha trovato il suo “Malen” in Jeremie Boga. Il “Malen” bianconero? Dal suo arrivo alla Juventus, Jérémie Boga ha già portato 3 gol e 2 assist dal suo arrivo alla Juventus. Sono giocate che sono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ferrara “Boga va subito riscattato”

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