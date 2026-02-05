Questa sera al Gewiss Stadium va in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La squadra di Spalletti ha già annunciato i convocati, con Holm e Boga che partiranno subito titolari. Yildiz invece è stato inserito nella lista, pronto a scendere in campo. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le squadre a caccia di una qualificazione importante.

La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma questa sera al Gewiss Stadium (ore 21:00). Nella spedizione bianconera spiccano immediatamente i nomi di Emil Holm e Jeremie Boga: i due colpi del mercato invernale sono a disposizione di Luciano Spalletti e potrebbero esordire proprio contro il loro passato nerazzurro. Riflettori puntati anche su Kenan Yildiz. Il talento turco figura nell’elenco dei partenti, superando i dubbi legati al recente affaticamento muscolare accusato contro il Parma. Tuttavia, secondo quanto filtra dall’ambiente bianconero, il classe 2005 non è ancora al cento per cento e dovrebbe iniziare la sfida dalla panchina, con Spalletti orientato a non rischiare il giocatore dal primo minuto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti: subito Holm e Boga, Yildiz c’è

Approfondimenti su Atalanta Juventus

La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di coppa contro l’Atalanta.

La Juventus ha trovato il suo nuovo vice Yildiz.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Juventus, vigilia in gruppo per Yildiz, partirà per Bergamo con la squadra: le ultime di formazione; Holm e Boga sono convocati per Atalanta-Juventus e giocano subito in Coppa Italia? La decisione di Spalletti sui nuovi acquisti; Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Boga e Holm convocati per Atalanta-Juventus e giocano subito in Coppa Italia? La decisione di Spalletti.

Convocati Juve Atalanta, Spalletti porta i nuovi acquisti a Bergamo per la Coppa: restano out Vlahovic e Milik. La lista completa dei bianconeriConvocati Juve Atalanta, Spalletti porta i nuovi acquisti a Bergamo per la Coppa: restano out Vlahovic e Milik. La lista completa dei bianconeri L’attesa è finita e le carte sono state scoperte in vis ... juventusnews24.com

Juventus, prima convocazione per i nuovi arrivati Holm e Boga contro l’Atalanta. La decisione ufficiale di Spalletti su YildizJuventus, sono stati convocati per la prima volta i nuovi arrivati Holm e Boga contro l’Atalanta. La decisione ufficiale di Spalletti su Yildiz Le carte sono state scoperte e la Juventus è pronta per ... calcionews24.com

Juventus's Predicted Lineup Vs Atalanta facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Juventus x.com