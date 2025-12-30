Juventus Galante | Spalletti va subito rinnovato

Durante la trasmissione La Domenica Sportiva, Fabio Galante ha espresso apprezzamento per Luciano Spalletti, sottolineando l’importanza di un rapido rinnovo contrattuale dopo il suo approdo alla Juventus. Galante ha dichiarato di aver avuto frequenti contatti con l’allenatore toscano, evidenziando il valore che Spalletti può portare alla squadra. Questa opinione riflette l’attenzione del club e dei tifosi verso una gestione stabile e di qualità.

Galante elogia Spalletti Nel corso de La Domenica Sportiva, Fabio Galante ha ammesso di aver parlato spesso con Luciano Spalletti: "Ora le dico che Spallettone lo sento, non dico tutti i giorni, ora che è andato alla Juventus lo sento un po' meno. Però ti dico che è un allenatore

Juventus, la sfuriata di Spalletti accelera il mercato: assalto a Bernabé, l'ultima idea per Frattesi, chi parte - Sprint sul mercato: c'è un nuovo piano per arrivare a Frattesi. sport.virgilio.it

Spalletti cosa è accaduto nello spogliatoio all’intervallo di Pisa-Juventus? Il retroscena e le urla - Una Juve che sembrava pronta a farsi travolgere da vecchi fantasmi che contro Bologna e Roma sembravano ... juvelive.it

Galante così su Atalanta Inter Le parole dell'ex difensore - facebook.com facebook

Confessione di #Galante su #Spalletti Cosa pensa della Juve e della squadra x.com

