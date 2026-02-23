Infortunio Loftus-Cheek | intervento perfettamente riuscito per l’inglese Le sue condizioni e i tempi di recupero

Il centrocampista inglese Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo lo scontro con Corvi durante la partita tra Milan e Parma, causato da una brutta caduta. L'operazione è andata a buon fine e il giocatore sta iniziando il percorso di recupero. I medici hanno confermato che non ci sono complicazioni e che seguiranno attentamente le sue condizioni nei prossimi giorni.

