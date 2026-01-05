Checo Perez si sfoga | Essere compagno di Verstappen in Red Bull è il peggior lavoro in Formula 1

Checo Perez ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza come compagno di squadra di Max Verstappen in Red Bull. Il pilota messicano ha descritto le difficoltà e le tensioni vissute durante il periodo di collaborazione, evidenziando le sfide di confrontarsi con un compagno di squadra molto competitivo in un ambiente ad alta pressione come la Formula 1.

Il pilota messicano ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza accanto all'olandese, con pressioni e tensioni insostenibili. "C'era sempre un problema. Se ero più veloce era un problema e si creava un ambiente molto teso. Se ero più lento di Max, era un guaio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Max Verstappen ha regalato il suo casco a Checo Pérez: "Grazie per essere stato un grande compagno di squadra e amico". #motorpaddock365 #F1 #maxverstappen #ChecoPerez - facebook.com facebook