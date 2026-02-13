Formula 1 scontro Verstappen-Norris | Sembra Formula E con steroidi ritirati

Un incidente tra Max Verstappen e Lando Norris ha acceso il dibattito nel mondo della Formula 1. Durante un’ultima fase di test in Bahrain, i due piloti sono venuti alle mani, scatenando commenti duri. Norris ha descritto la gara come “una specie di Formula E con steroidi”, mentre Verstappen ha chiesto di ritirarsi. La scena si è svolta davanti alle telecamere, lasciando intendere che le tensioni tra i due sono già alte, anche prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione.

(Adnkronos) – Si accende la Formula 1. Mentre sono i corso i test in Bahrein, le scuderie del circuito si stanno adattando ai nuovi regolamenti, che prenderanno il via dalla prossima stagione 2026, ma che dividono i piloti. Nella giornata di ieri Max Verstappen ha criticato fortemente le novità introdotte dalla Fia: "Guidare ora non è proprio divertente, si tratta più che altro di gestire", ha detto l'olandese della Red Bull, "so quanto lavoro viene fatto dietro le quinte e dirlo non è semplice ma voglio essere realista: la sensazione non è di guidare una Formula 1, sembra più una Formula E sotto steroidi".🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

