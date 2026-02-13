Formula 1 scontro Verstappen-Norris | Sembra Formula E con steroidi ritirati

Un incidente tra Max Verstappen e Lando Norris ha acceso il dibattito nel mondo della Formula 1. Durante un’ultima fase di test in Bahrain, i due piloti sono venuti alle mani, scatenando commenti duri. Norris ha descritto la gara come “una specie di Formula E con steroidi”, mentre Verstappen ha chiesto di ritirarsi. La scena si è svolta davanti alle telecamere, lasciando intendere che le tensioni tra i due sono già alte, anche prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione.

(Adnkronos) – Si accende la Formula 1. Mentre sono i corso i test in Bahrein, le scuderie del circuito si stanno adattando ai nuovi regolamenti, che prenderanno il via dalla prossima stagione 2026, ma che dividono i piloti. Nella giornata di ieri Max Verstappen ha criticato fortemente le novità introdotte dalla Fia: "Guidare ora non è proprio divertente, si tratta più che altro di gestire", ha detto l'olandese della Red Bull, "so quanto lavoro viene fatto dietro le quinte e dirlo non è semplice ma voglio essere realista: la sensazione non è di guidare una Formula 1, sembra più una Formula E sotto steroidi".🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su verstappen norris Verstappen al veleno: "Formula 1? Macché, sembra di guidare Formula E... sotto steroidi" Max Verstappen non le manda a dire dopo i test in Bahrein. Max Verstappen spara a zero sulle nuove vetture: “F1? No, sembra di guidare una Formula E con gli steroidi” Max Verstappen critica le nuove vetture di Formula 1. Ultime notizie su verstappen norris Argomenti discussi: Scontro Verstappen-Norris nei test Bahrain: Se la Formula 1 2026 non ti piace, ritirati; F1, test in Bahrain per il Mondiale 2026: di Norris il miglior tempo nella prima giornata; George Russell progetta una lotta diretta con Max Verstappen e Lando Norris per il titolo di Formula 1; Piano Mattei, da corridoi energetici a sovranità alimentare: in Etiopia secondo vertice Italia-Africa. Verstappen shock: Questa non è più Formula Uno, non è divertente. E i dubbi sul futuro...All'alba della nuova stagione, la Formula 1 è già squassata dalle critiche per le nuove regole, che stanno innervosendo non poco i piloti, soprattutto quelli di lungo corso, che percepiscono più profo ... corrieredellosport.it Verstappen punta il dito contro la nuova Formula 1. Ma c’è qualcuno davvero contento di questo regolamento?Max Verstappen punge contro la Formula 1 2026. Ma c'è qualcuno davvero contento di questo nuovo ciclo tecnico? automoto.it F1 - Interpellato sulle minacce di ritiro di Max Verstappen, Lando Norris ha risposto con non poca ruvidità alle recenti lamentele del quattro volte campione del mondo: "Se non gli piace, può sempre ritirarsi e lasciare il posto a qualcun altro. C'è un sacco di - facebook.com facebook LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 08.00 scatta l’ultima giornata. La Ferrari vuole crescere sul passo - #F1 #F1Testing #Hamilton #Leclerc #Verstappen #NOrris #Piastri #Russell #Antonelli x.com