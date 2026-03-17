Juan Ayuso torna ad allenarsi dopo la caduta | definiti i prossimi obiettivi

Juan Ayuso si è rimesso in sella dopo la caduta avvenuta durante la quarta tappa della Parigi-Nizza, quando si trovava al comando della classifica generale. L’incidente è avvenuto su un asfalto bagnato e ha costretto il ciclista a ritirarsi dalla corsa. Ora, l’atleta si sta allenando di nuovo e ha già fissato i prossimi obiettivi per le competizioni future.

Juan Ayuso si era ritirato nel corso della quarta tappa della Parigi-Nizza, dopo essere incappato in una caduta su asfalto bagnato quando si trovava al comando della classifica generale in seguito alla cronometro a squadre. Lo spagnolo si era accasciato a terra dopo aver pedalato per un centinaio di metri dopo essersi rimesso in sella in seguito alla scivolata, ma non erano più state comunicati degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Nella giornata odierna è arrivato l’annuncio che l’alfiere della Lidl-Trek è tornato ad allenarsi, con il chiaro intento di lasciarsi alle spalle l’incidente rimediato durante la ribattezzata Corsa verso il Sole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Juan Ayuso torna ad allenarsi dopo la caduta: definiti i prossimi obiettivi Articoli correlati Come sta Juan Ayuso dopo la caduta nella tappa della Parigi Nizza: “Forti dolori all’anca”Il report medico ufficiale della Lidl-Trek chiarisce quali sono le condizioni del ciclista spagnolo: "Escluse fratture", ma è costretto ad... Araujo torna ad allenarsi dopo un mese di stop per motivi personali: il Barcellona lo riabbraccia, mentre la Juve…Il Barcellona ritrova uno dei pilastri della propria retroguardia, anche se le grandi d’Europa – con la Juventus in prima fila – continuano a... Tutti gli aggiornamenti su Juan Ayuso Temi più discussi: Come sta Juan Ayuso dopo la caduta nella tappa della Parigi Nizza: Forti dolori all’anca; Parigi-Nizza, caduta per la maglia gialla Juan Ayuso: costretto al ritiro; Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classifica; Parigi-Nizza, brutta caduta e ritiro per Juan Ayuso. Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classificaJuan Ayuso si è ritirato quando mancavano 47 chilometri al termine della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, in seguito a una brutta caduta dovuta ... oasport.it Parigi-Nizza, la maglia gialla Juan Ayuso cade e si ritira ma nessuna fratturaColpo di scena alla Parigi-Nizza. Nella quarta tappa, sotto la pioggia e il vento, il leader della classifica Juan Ayuso è rimasto coinvolto in una caduta nel gruppo di testa. Lo spagnolo, maglia gial ... sport.sky.it Juan Ayuso resta senza un programma definito dopo la violenta caduta che lo ha costretto al ritiro dalla Parigi-Nizza. - facebook.com facebook trop tôt pour parler des prochaines courses pour Juan Ayuso qui doit passer des examens médicaux supplémentaires x.com