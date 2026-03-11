Come sta Juan Ayuso dopo la caduta nella tappa della Parigi Nizza | Forti dolori all'anca

Juan Ayuso si è infortunato durante la tappa di Parigi Nizza, lamentando forti dolori all'anca. Il report medico ufficiale della squadra Lidl-Trek conferma che non sono state riscontrate fratture, ma il ciclista spagnolo è comunque stato costretto a lasciare la corsa. La sua condizione rimane sotto osservazione, e si attendono ulteriori aggiornamenti.

Il report medico ufficiale della Lidl-Trek chiarisce quali sono le condizioni del ciclista spagnolo: "Escluse fratture", ma è costretto ad abbandonare la corsa francese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: brutta caduta in gruppo, si ferma AyusoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: una caduta spacca il gruppo! Si salva Vingegaard, Ayuso costretto al ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

Tutto quello che riguarda Juan Ayuso

Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026, Juan Ayuso: Ho evitato una caduta per un soffio e ho preso l'abbuono, sono contento. Domani sarà una giornata importante; Ayuso batte Vingegaard e si veste di giallo: rivivi l'arrivo della cronosquadre; AYUSO. BENE LA MAGLIA E IL VANTAGGIO, MA AVREMMO VOLUTO VINCERE QUESTA CRONOSQUADRE...; Parigi-Nizza 2026, la INEOS trionfa nella cronosquadre. Ayuso nuovo leader, Vingegaard si difende.

Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classificaJuan Ayuso si è ritirato quando mancavano 47 chilometri al termine della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, in seguito a una brutta caduta dovuta ... oasport.it

PARIGI-NIZZA. AYUSO A TERRA, IL LEADER DELLA CORSA SI RITIRA: ESCLUSE FRATTURE. AGGIORNAMENTIOLa Parigi-Nizza ha perso il suo leader: in una tappa, la quarta, caratterizzata da vento e pioggia lo spagnolo Juan Ayuso è stato coinvolto in una caduta a poco meno di 50 km dalla conclusione. La ... tuttobiciweb.it

Alla Parigi Nizza sta succedendo un disastro a causa del maltempo. Juan Ayuso, che era nel primo gruppo, è caduto e probabilmente si ritirerà. Il primo gruppo ora è composto da una decina di corridori, tra cui Vingegaard. - facebook.com facebook

Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classifica - x.com