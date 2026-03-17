John Galliano firma le collezioni per Zara | chi è il genio ribelle ex Dior e perché questa è la mossa di cui il mondo della moda aveva bisogno

John Galliano ha firmato le nuove collezioni per Zara, portando nel mondo della moda un nome noto per il suo passato tra Dior e le sue ribellioni creative. Questa collaborazione ha attirato l’attenzione di molti, segnando un cambiamento nel panorama del fast fashion, spesso criticato per la mancanza di innovazione. La scelta di Galliano rappresenta un’inedita svolta che ha fatto parlare di sé nel settore.

È la scossa tellurica di cui il mondo della moda, ormai impaludato tra prezzi inavvicinabili e un perbenismo di facciata, aveva disperatamente bisogno. L’annuncio è ufficiale: John Galliano, l’ultimo grande genio teatrale e tormentato del fashion system, firmerà per i prossimi due anni le collezioni stagionali di Zara. Non si tratta di una semplice capsule collection o di una collaborazione occasionale, ma di una partnership strutturata e prolungata che certifica un processo d i riposizionamento strategico avviato dal colosso spagnolo da ormai tre o quattro anni. Il piano di Zara: smarcarsi dal fast fashion. Per comprendere la portata della mossa orchestrata da Marta Ortega (figlia del fondatore Amancio e presidente di Inditex dal 2022), bisogna guardare al contesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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