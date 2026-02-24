Due borse da 9mila euro per diventare tatuatori nella migliore scuola d' Europa | come partecipare

Un errore di gestione ha portato alla disponibilità di due borse di studio da quasi 9mila euro ciascuna, destinate a studenti che vogliono imparare l’arte dei tatuaggi e dei piercing. La Milano Tattoo School, nota per la qualità dei corsi, offre queste opportunità per facilitare l’ingresso nel settore. Chi desidera partecipare può presentare domanda entro la scadenza prevista, aprendo così una strada per formarsi in una delle scuole più rinomate in Europa.

Due borse di studio da quasi 9mila euro ciascuna per consentire ad altrettanti studenti di studiare l'arte dei tatuaggi e dei piercing in una delle scuole settoriali più note d'Europa: la Milano Tattoo School. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Rozzano. La scuola offre due borse di studio del valore di 8.497 euro. La selezione sarà in due tappe: per superare la prima bisogna partecipare alla creazione dei murales sulla cabina elettrica di via del Volontariato a Rozzano il 28 febbraio. I creativi della scuola selezioneranno fra questi i 10 migliori murales che potranno accedere alla seconda tappa che si terrà alla Milano Tattoo School il 13 marzo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

