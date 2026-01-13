Medicina il caso degli studenti assegnati alla sede albanese con retta da 9mila euro Interviene anche Bernini | Incompatibile

Il caso degli studenti di Medicina assegnati alla sede albanese con una retta di 9mila euro ha suscitato polemiche e tensioni. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha dichiarato l’incompatibilità di questa decisione, evidenziando le problematiche legate alla sperimentazione del semestre filtro e alle implicazioni per l’Istituto privato Nostra Signora del Buon Consiglio a Tirana. La vicenda evidenzia le difficoltà e le criticità del nuovo modello di accesso agli studi medici.

Non solo le polemiche e il caos per la sperimentazione del semestre filtro nell'accesso a Medicina, per la ministra dell'Università Anna Maria Bernini si apre anche il caso dell'istituto privato Nostra Signora del Buon Consiglio a Tirana. Sono infatti 220 gli studenti entrati in graduatoria e assegnati alla sede albanese dell'università Tor Vergata di Roma e che quindi dovranno pagare una rata annuale di 9650 euro. Secondo l'ateneo, i costi erano specificati nel momento in cui gli studenti hanno scelto l'opzione, ma non per la ministra che ha scelto di convocare il rettore Nathan Levialdi Ghiron: "Un simile regime di contribuzione risulta incompatibile con una piena ed effettiva attuazione del diritto allo studio che deve essere garantito a tutte le studentesse e a tutti gli studenti", ha dichiarato, "indipendentemente dalla sede di frequenza".

