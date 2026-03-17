Jet fantasma targati San Marino diretti in Iran per aggirare l’embargo Hanno falsificato i documenti

Un aereo di linea con targhe di San Marino è scomparso dai radar poco dopo aver attraversato lo spazio aereo iraniano. Le autorità iraniane hanno dichiarato che i documenti di volo sono stati falsificati, mentre i rappresentanti di San Marino non hanno ancora confermato ufficialmente il motivo del viaggio. La vicenda riguarda il tentativo di aggirare l’embargo e coinvolge un velivolo che sembrava trasportare passeggeri o merci.

San Marino, 17 marzo 2026 – Un aereo di linea che scompare dai radar appena entra nello spazio aereo iraniano. E una serie di velivoli che, almeno sulla carta, risultano registrati a San Marino, ma che in realtà non hanno mai avuto alcun legame con il registro aeronautico del Titano. Sembrerebbe essere questo uno dei sistemi utilizzati negli ultimi anni per aggirare l’embargo occidentale che impedisce alle compagnie aeree iraniane di acquistare aeromobili e pezzi di ricambio da produttori e società occidentali. Uno degli episodi più recenti risale al 4 settembre 2025. Quel giorno un Boeing 737 di 34 anni, con immatricolazione T7-Hra e formalmente registrato a San Marino, è decollato dall’aeroporto di Mascate, in Oman. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jet fantasma targati San Marino diretti in Iran per aggirare l’embargo. “Hanno falsificato i documenti” Articoli correlati La Sab Group a San Marino. Mascetti: "Hanno qualità"Si chiude il girone d’andata per la capolista del girone D del campionato di pallavolo di serie B maschile, la Sab Group Rubicone in volley, che oggi... Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists