La Sab Group a San Marino Mascetti | Hanno qualità

La Sab Group Rubicone in Volley, leader del girone D del campionato di serie B maschile, si prepara a concludere il girone d’andata. Questa sera alle 17, si affronta in una partita importante, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica. Mascetti sottolinea le qualità della squadra, che ha dimostrato costanza e determinazione nel corso della prima metà della stagione.

Si chiude il girone d’andata per la capolista del girone D del campionato di pallavolo di serie B maschile, la Sab Group Rubicone in volley, che oggi pomeriggio, con fischio di inizio del match alle 17.30 sarà ospite della Gemini Med a San Marino. Alla vigilia della partita, il coach gialloblù Stefano Mascetti fa il punto sulle condizioni del palleggiatore Gherardi, infortunatosi nel corso del primo set dell’ultima gara contro Loreto. "Gherardi – ha detto – ha subito una distorsione importante, ma stiamo facendo il possibile perché possa almeno sedere in panchina ed eventualmente dare una mano se ce ne fosse bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

