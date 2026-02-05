Subbiano torna capitale della kickboxing | in palio due titoli internazionali a Le stelle del ring

Da lortica.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 1 marzo Subbiano si trasforma nella capitale della kickboxing. Alla trentatreesima edizione de “Le stelle del ring”, il centro polivalente ospiterà un evento che mette in palio due titoli internazionali e uno italiano. La serata inizia alle 17, con molti atleti pronti a sfidarsi sul ring in un palcoscenico importante per la disciplina.

Due titoli internazionali e un titolo italiano saranno al centro della trentatreesima edizione de “Le stelle del ring”, lo storico evento di kickboxing in programma domenica 1 marzo al centro polivalente di Subbiano, con inizio del galà professionistico fissato per le ore 17.00. La manifestazione, promossa dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Subbiano, conferma il proprio ruolo di riferimento nel panorama nazionale e internazionale degli sport da combattimento. Il momento clou dell’evento sarà rappresentato dall’assegnazione di due titoli dei Balcani della World Kickboxing Union (WKU), messi in palio in incontri di forte richiamo internazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it

subbiano torna capitale della kickboxing in palio due titoli internazionali a le stelle del ring

© Lortica.it - Subbiano torna capitale della kickboxing: in palio due titoli internazionali a “Le stelle del ring”

Approfondimenti su Subbiano kickboxing

La palermitana regina del ring a 19 anni, trionfo al mondiale di kickboxing ad Abu Dhabi: "Il mio oro tra le lacrime"

Kickboxing: appuntamento al palasport di montevarchi. sul ring si alterneranno numerosi atleti. Il giorno di Tavoletta che va a caccia della cintura di campione del mondo K-1

A Montevarchi si prepara un evento internazionale di kickboxing,

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.