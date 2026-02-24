Jesi alla biblioteca planettiana al via LibrInCittà

Una rissa tra studenti ha scatenato l’intervento della polizia davanti alla biblioteca Planettiana di Jesi. La lite, scoppiata nel pomeriggio, ha coinvolto almeno cinque ragazzi e ha richiesto l’intervento di agenti e personale sanitario per soccorrere due giovani rimasti feriti. Testimoni riferiscono di aver visto urla e spintoni prima che arrivassero le forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con l’identificazione dei partecipanti e l’intervento delle autorità locali.

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, alla biblioteca planettiana al via LibrInCittà

Jesi (Ancona), 24 febbraio 2026 – La cultura torna a essere la grande protagonista nel cuore della città. Giovedì prossimo prenderà ufficialmente il via, nella suggestiva cornice della biblioteca Planettiana, l’attesa edizione di LibrInCittà. Il festival della lettura quest'anno, come spiegano dall’amministrazione comunale, compie un salto di qualità decisivo grazie al prestigioso finanziamento del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura), ottenuto nell'ambito del progetto comunale "Fatti di storie - #JesiLegge", vincitore del bando nazionale "Città che legge" 2024. L'obiettivo dell'iniziativa non è solo l'evento fine a se stesso, ma la creazione di un vero ecosistema collaborativo come spiegano gli stessi promotori Il progetto punta a valorizzare la lettura come pilastro della crescita intellettuale, mettendo in rete istituzioni, scuole, librerie e associazioni culturali già firmatarie del Patto locale per la lettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Jesi, tradito dalla catenina al collo: i poliziotti di Jesi risolvono il furto e ritrovanoI poliziotti di Jesi hanno risolto un furto avvenuto nel centro cittadino, grazie a un intervento rapido e mirato. Leggi anche: Jesi, domani la bohème al Pergolesi: giovani alla scoperta del capolavoro di Puccini Argomenti correlati Incontro con Gianluca Caporaso; Jesi / LibrIncittà, torna il Festival che promuove la lettura. Jesi LibrIncittà, torna il Festival che promuove la letturaMaiolati S. Elezioni comunali: sarà sfida tra Sebastiano Mazzarini e Fabiana Piergigli? Fashion, i Gaming, tecnologia: le più ghiotte opportunità di codici bonus da trovare sul web Maiolati S. qdmnotizie.it Jesi, 777 lastre del fondo Corradi in dono alla biblioteca PlanettianaDomani pomeriggio a palazzo Angeloni la presentazione ufficiale dopo la donazione da parte della famiglia dell'appassionato fotografo al Comune Jesi (Ancona), 11 ottobre 2024 - Ben 777 lastre di vetro ... ilrestodelcarlino.it Eventi in biblioteca Sabato 21 febbraio ore 17.30 Corradino l'ultima aquila sveva, tra storia e mito Talk su Corradino di Svevia con Federico Canaccini e Franca Tacconi Ingresso libero. Fondazione Federico II Jesi - facebook.com facebook