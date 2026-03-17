Jennifer Lopez il nude look drappeggiato a Las Vegas lascia senza parole

Jennifer Lopez ha lasciato senza parole il pubblico a Las Vegas indossando un nude look drappeggiato durante uno spettacolo. Dopo aver concluso la performance, ha condiviso su Instagram un messaggio che fa riferimento a un momento di gioia e continuità, sottolineando il suo stato di felicità. L’artista ha attirato l’attenzione con un look elegante e audace, che ha suscitato molte reazioni tra i fan.

Al motto di “Quando finisce lo spettacolo ma la musica continua” Jennifer Lopez ci ha confermato, su Instagram, di essere davvero in quella che si può definire la sua Happy Era. Di che si tratta? Secondo la psicologia di un periodo in cui, generalmente a seguito della fine di una relazione importante, si sceglie di mettere finalmente al centro se stessi, la propria libertà ed il proprio equilibrio emotivo e mentale. Tempo dopo la fine del chiacchieratissimo matrimonio con Ben Affleck, la star del pop ha rivelato in una recente intervista di essere approdata in una fase serena della sua vita: un momento in cui non sente la necessità di intrattenere alcuna relazione amorosa, preferendo dedicarsi piuttosto ai propri progetti, alla famiglia ed al proprio benessere. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez, il nude look drappeggiato a Las Vegas lascia senza parole Articoli correlati Jennifer Lopez: la scaletta della prima serata della sua residency a Las VegasSette anni, finalmente la popstar ha annunciato il suo nuovo progetto, chiamato Up All Night Live, mentre stava presentando gli American Music... Leggi anche: I Golden Globe delle ex mogli: Jennifer Lopez e Jennifer Garner non si fanno fotografare insieme