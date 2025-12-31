Jennifer Lopez ha annunciato la sua nuova residency a Las Vegas, riprendendo la scena dopo il successo di

Non appena, nell’ormai lontano 2018, era calato il sipario sulla sua residency Jennifer Lopez: All I Have al Planet Hollywood, composta da centoventi spettacoli e con un incasso di cento milioni di dollari, erano iniziate le speculazioni su quando e se JLO sarebbe tornata a Las Vegas. Sette anni, finalmente la popstar ha annunciato il suo nuovo progetto, chiamato Up All Night Live, mentre stava presentando gli American Music Awards, nel maggio 2025. Il 30 dicembre, dopo mesi di prove e anticipazioni sui social media, il fervore si è concretizzato, e la cantante ha dato il via alla sua residency al The Colosseum at Caesars, davanti a oltre quattromila spettatori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jennifer Lopez: la scaletta della prima serata della sua residency a Las Vegas

J. Lo in Costa Smeralda, Gala Night al Cala di Volpe. La possibile scaletta - Una serata riservata a pochi eletti tra musica, Alta Cucina e spettacolo, per celebrare il gran finale del suo ... tg24.sky.it

Ben Affleck parla di Jennifer Lopez e del loro divorzio: "Ho molto rispetto per lei" - La rottura, la separazione e poi il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati accompagnati dalla presenza sulla scena pubblica (abbastanza costante) di lei e dalle tante domande su di lui ... tg24.sky.it

Auguri social per Jennifer Lopez, ma il selfie natalizio non convince i fan – VIDEO La scorsa estate la cantante, bellissima e con un fisico mozzafiato, si era esibita in Costa Smeralda - facebook.com facebook

