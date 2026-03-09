Alberto Matano sarà nuovamente alla guida della trasmissione dedicata alla Notte degli Oscar su Rai1, in occasione della 98esima edizione degli Academy Awards. La rete ha confermato la sua presenza come conduttore dell’evento, che si svolgerà prossimamente. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali della rete, che hanno annunciato il suo coinvolgimento per questa edizione.

Il prestigioso appuntamento con la 98esima edizione degli Academy Awards torna sulla rete ammiraglia con Alberto Matano L’attesa per l’evento. L’attesa per l’evento cinematografico più importante dell’anno sta per terminare e la Rai si prepara a offrire una copertura completa per tutti gli appassionati della settima arte. Alberto Matano sarà nuovamente il volto di riferimento per la lunga diretta dedicata alla consegna delle statuette. La programmazione speciale prenderà il via nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, a partire dalle ore 00.15, per accompagnare il pubblico italiano attraverso ogni fase della novantottesima cerimonia degli Academy Awards in collegamento diretto con Los Angeles. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Alberto Matano confermato alla guida della Notte degli Oscar su Rai1

