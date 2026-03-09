Alberto Matano condurrà La notte degli Oscar?

Alberto Matano condurrà la trasmissione dedicata alla notte degli Oscar in onda su Rai1. La cerimonia degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta dalla rete pubblica italiana, con uno speciale che seguirà l’evento fino alle prime luci dell’alba. La trasmissione coinvolgerà il pubblico nel racconto della serata più importante del cinema internazionale.

La notte più attesa dal mondo del cinema torna anche quest'anno sulla televisione pubblica italiana. Rai1 si prepara a trasmettere in diretta la cerimonia degli Academy Awards con uno speciale dedicato che accompagnerà il pubblico fino alle prime luci dell'alba. Alla guida dello speciale televisivo sarà ancora una volta Alberto Matano, volto noto del pomeriggio della rete ammiraglia e ormai figura di riferimento per questo appuntamento cinematografico. La conferma della sua presenza consolida una formula che negli ultimi anni ha permesso alla Rai di riportare in chiaro uno degli eventi più importanti dello spettacolo internazionale.

