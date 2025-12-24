Al Fazzi intervento chirurgico speciale | 101enne operata per tumore al seno

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Un intervento chirurgico delicato su una paziente speciale, per ribadire l’importanza della salute a ogni età e che la cura, appunto, non conosce limiti di tempo. È quanto emerge dalla storia di una 101enne, sottoposta al “Vito Fazzi” di Lecce a un’operazione per la rimozione di un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

