Al Fazzi intervento chirurgico speciale | 101enne operata per tumore al seno
LECCE – Un intervento chirurgico delicato su una paziente speciale, per ribadire l’importanza della salute a ogni età e che la cura, appunto, non conosce limiti di tempo. È quanto emerge dalla storia di una 101enne, sottoposta al “Vito Fazzi” di Lecce a un’operazione per la rimozione di un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
