Bari microsfere radioattive contro il tumore al fegato | al Policlinico il nuovo trattamento mininvasivo
A Bari, presso il Policlinico, è stato avviato un nuovo trattamento mini-invasivo per il tumore al fegato che utilizza microsfere radioattive. Questo metodo permette di colpire con precisione le cellule tumorali, riducendo al minimo l'impatto sui tessuti sani. La procedura rappresenta un intervento innovativo e meno invasivo rispetto alle tecniche tradizionali.
Eseguita con successo la prima radioembolizzazione epatica, una procedura che colpisce in maniera mirata e dall'interno la lesione tumorale, preservando il più possibile il tessuto sano Un trattamento mini-invasivo ad elevata precisione, basato sull'utilizzo di microsfere radioattive in grado di colpire in maniera mirata le cellule tumorali, salvaguardando il più possibile il tessuto sano. E' la radioembolizzazione epatica TARE (Trans Arterial RadioEmbolization), innovativa procedura per il tumore del fegato, per la prima volta eseguita anche al Policlinico di Bari, a cura dell’Unità operativa di Medicina Nucleare diretta dal prof. 🔗 Leggi su Baritoday.it
