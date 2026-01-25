Jane Fonda parlando della morte di Gene Hackman Robert Redford e Diane Keaton | Arrivi a una certa età e ti ritrovi a vedere morire tutti quelli intorno a te

Jane Fonda, 88 anni, ha condiviso il suo pensiero sulla perdita di amici e colleghi come Gene Hackman, Robert Redford e Diane Keaton. La star di Hollywood ha ammesso di aver affrontato momenti difficili dopo aver visto scomparire persone a cui era legata, sottolineando come l’età porti con sé questa consapevolezza. Un gesto di sincerità che riflette il lato più umano del mondo dello spettacolo e le sfide del invecchiare.

Fonti vicine all'attrice hanno raccontato al magazine OK! che Jane Fonda starebbe avvertendo un vuoto profondo dopo la scomparsa ravvicinata di questi affetti. La stessa star del cinema, 88 anni, ha confermato il tutto. Ospite del recente evento Georgia Campaign for Adolescent Power's EmPower Party (GCAPP), Jane Fonda ha ricordato con commozione gli amici di lunga data Gene Hackman, Robert Redford e Diane Keaton. Riflettendo sul peso emotivo degli ultimi dodici mesi, Jane Fonda ha confessato: «L'anno passato è stato duro». Come riportato da OK!, la star ha spiegato di avere vissuto un vero shock quando ha ricevuto la notizia della scomparsa di Diane Keaton: «Diane.

