Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Barbra Streisand ha ricordato Robert Redford, scomparso il 16 settembre 2025, definendolo “il mio cowboy intellettuale”. La cantante e attrice si è commossa fino alle lacrime mentre pronunciava il suo tributo, suscitando emozioni tra il pubblico presente. La sua testimonianza ha fatto da momento centrale alla serata, evidenziando il legame tra i due artisti.

“Il mio cowboy intellettuale”. Barbra Streisand ricorda Robert Redford ( morto il 16 settembre 2025) e grondano lacrime. Giusto a metà della cerimonia degli Oscar 2026, a chiudere il momento In Memoriam, dove tra gli altri sono stati ricordati Diane Keaton, Claudia Cardinale e Robert Duvall, ecco l’attimo più atteso e commovente. A ricordare la leggenda di Hollywood è salita sul palco Barbra Streisand, che con lui aveva interpretato Come eravamo nel 1973 sotto la regia di Sydney Pollack. “Quando ho letto la prima versione della sceneggiatura di Come eravamo potevo immaginarmi solo un uomo ad interpretarlo, eppure lui inizialmente ha rifiutato la parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio cowboy intellettuale”, Barbra Streisand commuove gli Oscar 2026 ricordando Robert Redford

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Discussioni sull' argomento Oscar 2026, il tributo di Barbra Streisand a Robert Redford: Era attento e coraggioso. Mi piaceva chiamarlo il mio cowboy intellettuale; Il mio cowboy intellettuale, Barbra Streisand commuove gli Oscar 2026 ricordando Robert Redford; Mi manca più che mai, l'omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford agli Oscar sulle note di The Way We Were; Blanco rompe il silenzio: il nuovo album Ma’ arriva dopo mesi di provocazioni e cambiamenti.

Barbra Streisand ha ricordato Robert Redford, scomparso nel settembre 2025 all'età di 89 anni, con il quale aveva recitato nel film Come eravamo del 1973. A lui ha dedicato il brano The Way We Were. La cantante ha omaggiato l'attore per la "spina dorsale" - facebook.com facebook

La cerimonia della 98esima edizione degli Oscar non si è ancora conclusa, ma il ricordo di Barbra Streisand dedicato a Robert Redford, morto lo scorso settembre all'età di 89 anni, si candida già a uno dei momenti più emozionanti della serata. La grande a x.com