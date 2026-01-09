Ecco il trailer ufficiale del nuovo film d’azione in arrivo su Prime Video
Fratelli demolitori, che vedrà protagonisti Jason Momoa e Dave Bautista, sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 28 gennaio 2026. Sinossi. In questa action comedy, due fratellastri che non si parlano da anni, Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista), sono costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Mentre cercano di scoprire la verità, riaffiorano segreti sepolti e la lealtà viene messa a dura prova, svelando una cospirazione che potrebbe distruggere la loro famiglia. Insieme, sono pronti a demolire qualsiasi cosa si metta sulla loro strada. Ambientato per le strade delle Hawaii, il film è diretto da Angel Manuel Soto (Blue Beetle) e vede la partecipazione anche di Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root e Morena Baccarin. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: Wake Up Dead Man - Knives Out: ecco il trailer ufficiale italiano del film in arrivo su Netflix (ma anche in sala)
Leggi anche: Leopardi & Co., ecco il trailer ufficiale del film in arrivo al cinema
Avengers: Doomsday, ecco il nuovo teaser trailer ufficiale del film Marvel dedicato a Thor; Undertone, il nuovo film horror è puro terrore e il trailer ufficiale lo conferma: ecco il video; ‘Undertone’, un podcast dell’orrore nel nuovo film A24; The Death of Robin Hood, Hugh Jackman è il leggendario (e feroce) fuorilegge nel trailer ufficiale.
Scream 7: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film della saga - Ecco un il trailer ufficiale di Scream 7, interpretato da Neve Campbell e Courtney Cox. comingsoon.it
Undertone, il nuovo film horror è puro terrore e il trailer ufficiale lo conferma: ecco il video - Arriva al cinema il nuovo film horror di A24, dal titolo Undertone, che si presenta in un primo trailer ufficiale da brividi: trama, video e tutti i dettagli ... libero.it
Il Falsario: ecco il trailer ufficiale del film Netflix con Pietro Castellitto - Presentato in anteprima alla Festa di Roma, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi ispirato a fatti e persone realmente accaduti e esistenti debutterà il 23 gennaio in streaming su Netflix. comingsoon.it
I 5 MIGLIORI NUOVI film Netflix usciti nel 2025!
#AlexCross sfugge alla morte mentre dà la caccia a una enigmatica serial killer nel trailer ufficiale della stagione 2 del crime thriller tratto dai romanzi di James Patterson. Ve lo mostriamo al link - facebook.com facebook
Prime Video ha svelato il trailer ufficiale italiano di #FratelliDemolitori - #TheWreckingCrew, la nuova action comedy che vedrà collaborare #JasonMomoa e #DaveBautista. Il film arriverà sulla piattaforma il 28 gennaio. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.