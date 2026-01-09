Fratelli demolitori, che vedrà protagonisti Jason Momoa e Dave Bautista, sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 28 gennaio 2026. Sinossi. In questa action comedy, due fratellastri che non si parlano da anni, Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista), sono costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Mentre cercano di scoprire la verità, riaffiorano segreti sepolti e la lealtà viene messa a dura prova, svelando una cospirazione che potrebbe distruggere la loro famiglia. Insieme, sono pronti a demolire qualsiasi cosa si metta sulla loro strada. Ambientato per le strade delle Hawaii, il film è diretto da Angel Manuel Soto (Blue Beetle) e vede la partecipazione anche di Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root e Morena Baccarin. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ecco il trailer ufficiale del nuovo film d’azione in arrivo su Prime Video

