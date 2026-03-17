L’Italia femminile di basket ha concluso le qualificazioni mondiali con una vittoria netta contro il Senegal, confermando il secondo posto nel girone. La squadra aveva già ottenuto la qualificazione matematica ai Mondiali di Berlino 2026 battendo la Spagna. La fase si è chiusa con le azzurre alle spalle solo degli Stati Uniti, che hanno mantenuto l’imbattibilità nel torneo.

Chiude in bellezza l’Italia femminile del basket, che dopo aver conquistato matematicamente la qualificazione ai Mondiali di Berlino 2026 battendo la Spagna, ha chiuso il torneo di qualificazione superando il Senegal e chiudendo il torneo alle spalle solo delle imbattibili americane. Per le ragazze di coach Capobianco, dunque, un percorso quasi netto e che ha un peso specifico importante in vista dei sorteggi iridati del prossimo 21 aprile. E la superiorità azzurra diventa evidente dopo pochissimo a San Juan, dove il Senegal regge il ritmo azzurro fino al 2-2 nei primi 60”, ma poi è un monologo dell’Italia. Dopo i primi 4 punti di Zandalasini arriva la tripla di Santucci, tre liberi per Spreafico e azzurre che scappano via. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile: l’Italia demolisce il Senegal e chiude al secondo posto le qualificazioni mondiali

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