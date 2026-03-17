In una semifinale emozionante a Miami, l’Italia ha visto sfumare il sogno mondiale con una sconfitta per 4-2 contro il Venezuela. La partita ha visto il team venezuelano rimontare e superare gli avversari, terminando così la corsa azzurra nel torneo. La settimana a Miami è stata la più significativa nella storia della nazionale, con vittorie contro gli Stati Uniti e altri avversari.

Alle 3.51 ci siamo svegliati. Non di colpo, il sogno è svanito un po’ alla volta, si è smaterializzato piano piano eppure inesorabilmente. Senza mai dare l’impressione di potersi rigenerare. L’Italia ha perso, battuta 2-4 dal Venezuela nella semifinale del World Baseball Classic, a Miami. Come da pronostico in quanto a risultato, non per come il 2-4 si è concretizzato. Nel senso che potevamo immaginare di buscarle forte, sarebbe stato nel conto. Di essere presi a bastonate da quel lineup stellare. Meno di perdere di colpo la lucida continuità durata per tutte e 5 le partite precedenti. Semplicemente i lanciatori di rilievo (quelli entrati a partita cominciata) del Venezuela non hanno più fatto battere una squadra che fin lì lo aveva sempre fatto con potenza e soprattutto con giudizio e costrutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, il sogno mondiale s'infrange in semifinale: il Venezuela rimonta e vince 4-2

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